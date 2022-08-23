Ремонт дороги завершили на Мытной улице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мытная улица Карта всех событий

Специалисты обновили 54 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части на Мытной улице. Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в порядок были приведены 22 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров.

— Ремонт был необходим для устранения колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. В ближайшее время приступим к нанесению новой дорожной разметки. Работы проведем в ночное время, когда ниже трафик, — говорится в сообщении.

На участке будет временно ограничено движение для нанесения разметки. В общей сложности, как уточняется, обновят 1,5 тысячи квадратных метров линий, в том числе 21 знак «Инвалиды», шесть знаков «Дети» и полосы для общественного транспорта.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве с начала года восстановили около 70 километров барьерных ограждений.