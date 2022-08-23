Дом на 128 квартир по реновации появится в Бирюлеве Западном

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Булатниковский проезд, 2Б Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Западное появится многоэтажный двухсекционный жилой дом по программе реновации. Об этом во вторник, 23 августа, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Уточняется, что дом построят по адресу Булатниковский проезд, владение 2б.

— В каждой секции будут созданы входные группы в жилую часть с двойным тамбуром, вестибюли, помещения консьержа, места для хранения уборочного инвентаря, колясочные. Также на первом этаже запроектирован блок помещений общественного назначения, — отметила Яковлева.

По ее словам, в новостройке расположится 128 квартир, а часть из них оборудуют для маломобильных граждан. При этом в каждой квартире предусмотрены лоджии, а в каждом подъезде — по два лифта разной грузоподъемности.

Кроме того, специалисты построят открытые автостоянки, дорожки, тротуары, а также оборудуют детские и спортивные площадки. На придомовой территории появится уличное освещение, двор озеленят и установят там малые архитектурные формы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Можайском районе столицы в следующем году. В здании предусмотрено 268 квартир, большинство из которых однокомнатные. Первый этаж сделают нежилым, где смогут разместиться магазины, кафе, салоны красоты.