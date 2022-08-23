Огненная атака: какие меры безопасности надо соблюдать на природе и в городе в пожароопасный период

Фото: МЧС / Рязанская область

Когда столбики термометров превышают отметку 30 градусов, в лесных массивах и на природе, а также в городских пространствах увеличивается риск возникновения пожаров. Какие меры безопасности нужно соблюдать на природе и в городе, чтобы не создать условия для возгораний, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта в сфере пожарной безопасности Григория Куксина.

Все пожары возникают не от погоды, а от действий человека:

— Жаркая и засушливая погода — всего лишь условия для возникновения пожара и его опасного развития. Но источником огненной атаки всегда остается человек и в крайних случаях — молния, если на улице грозовая активность. Сейчас у нас нет активных гроз, поэтому все пожары, о которых мы сегодня говорим, чей дым приходит в Москву, — все они вызваны действиями людей. Это брошенные и непотушенные костры, выброшенные окурки сигарет, сжигание мусора и порубочных остатков.

Поэтому в условиях высокой пожарной опасности нужно ограничивать себя и окружающих в разжигании костров на открытых пространствах вблизи лесов, торфяников, полей и на придомовых территориях. Эксперт призывает отказываться от курения на природе, где выброшенный бычок может стать источником огненного бедствия:

— В период аномально жаркой погоды не бывает безопасных мангалов, костров или курения в лесу. Если возникло желание приготовить шашлыки, в таком случае нужно выбирать предназначенные для этих целей места — специальные домики в тенистых участках. Любой костер на открытом пространстве, любой брошенный окурок не в пепельницу, а на землю — это реальные причины будущего пожара.

На природе, на парковых участках и в зонах отдыха нужно проявлять бдительность, отметил эксперт. Если заметили, что кто-то разводит костер или плохо его потушил после «активного отдыха», нужно исключить риск распространения огня на деревья, кустарники и иные легковоспламеняющиеся объекты.

— Если видите, что люди используют огонь на природе, то подойдите и поговорите с ними. Объясните, что сейчас особый противопожарный режим и нельзя использовать любые источники огня. Если правильно подобрать слова, то удастся избежать конфликтной ситуации. Не проходите мимо плохо потушенных костров. Увидели дымящиеся угли: залейте их ведром воды, засыпьте песком и вызовите пожарных или лесную охрану.

Телефоны для связи: 112 — при любых пожарах, 8 (800) 100-94-00 — круглосуточный бесплатный телефон лесной охраны, который доступен из любого региона РФ.

В домашних условиях, особенно если вы проживаете в пригороде, где есть угроза перехода огня на участки и жилье, нужно иметь запас средств тушения и воду:

— У вас должны быть бочки с водой, огонь всегда легко распространяется, если на участке имеются сухая трава, бурьян между домами, сорняки, остатки топлива. От лишней травы нужно избавиться и закопать ее. Топливо следует припрятать в укромные места вдали от жилых построек.

В период сильной жары также нужно увлажнять свой придомовой участок, что позволит избежать задымления.

Дым, который может поступать со стороны лесов, особенно когда горят торфяники, очень токсичный, поэтому нужно использовать защитные маски, чтобы избежать в будущем заболеваний органов дыхания, заключил эксперт.