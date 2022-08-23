Диетолог назвала причины отсутствия аппетита

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила возможные причины отсутствия аппетита у человека.

— Есть разные заболевания, при которых могут быть проблемы с гипофизом. Это железа, которая находится в головном мозге. Как правило, на аппетит могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз, — отметила она.

По словам специалиста, аппетит также снижается при сахарном диабете, онкологических заболеваниях, в частности, если человек проходит химиотерапию.

Кроме того, существуют болезни, при которых еда задерживается в организме, что также является причиной отсутствия аппетита. Так, диетолог назвала хронический гастродуоденит — воспаление двенадцатиперстной кишки и желудка. Также проблемы с аппетитом могут быть вызваны стрессом или инфекционным заболеванием, пишет URA.RU.

Отсутствие аппетита может являться и одним из симптомов рака мочевого пузыря. По словам врача-онколога, уролога Ахмеда Элдефрави, стоит пройти дополнительное обследование при появлении болей в пояснице и учащении мочеиспускания.