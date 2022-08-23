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Праздник национальных культур вновь пройдет в столице

Оксана Васильева
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Праздник национальных культур вновь пройдет в столице
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

27 августа 2022 года на Поклонной горе в рамках ХХ Московского фестиваля прессы редакция газеты «Вечерняя Москва» совместно с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы проведет в седьмой раз праздник «Народы Москвы».

Праздник «Народы Москвы» — это красочное представление, в рамках которого творческие коллективы многонациональной столицы представят гостям праздника мелодии, танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и музыкальные инструменты. Это уникальное мероприятие, целью которого являются укрепление межнационального согласия, межконфессионального мира и профилактика экстремизма и национализма в столице.

Идее проведения праздника предшествовал мультимедийный проект «Народы Москвы», который существовал на протяжении 7 лет в формате еженедельных встреч с представителями разных народов в прямом эфире студии сетевого вещания. За это время в гостях у «Вечерки» побывали представители более 130 национальностей, проживающих в Москве.

На сцене запланировано выступление представителей следующих этнических коллективов: казаки, эрзя, осетины, дагестанцы, тувинцы, русские, цыгане, татары, мордва, чуваши, и других национальных коллективов.

Праздник пройдет 27 августа в 13:30 на главной сцене XХ Московского фестиваля прессы на Поклонной горе.

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