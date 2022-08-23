Подмосковный скульптор предложил увековечить память Дарьи Дугиной

Фото: АГН Москва / Антон Великжанин, телеканал Москва 24

Известный люберецкий скульптор Александр Рожников, создавший в Подмосковье множество работ, рассказал, как можно увековечить память погибшей журналистки Дарьи Дугиной.

Он отметил, что при создании памятника важно не просто портретное сходство, а глубокая идея.

— Дарья Дугина не боялась говорить о важных и опасных темах. Эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям. Для создания серьезного художественного образа нужно время, чтобы углубиться в тему, нащупать точный и яркий образ, — отметил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Скульптор также добавил, что он не стал бы устанавливать памятник на Можайском шоссе, где произошла трагедия, а выбрал бы место, которое связано с работой и жизнью журналистки.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.