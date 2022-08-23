Ветеринары раскрыли, почему собаки могут плакать

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Японские ветеринары установили, что у собак повышается уровень выработки слез, когда они испытывают позитивные эмоции.

Специалисты предположили, что процесс выделения слез у собаки может быть связан с гормоном окситоцином. Этот гормон выделяется не только у собак, но и у их хозяев во время общения с питомцем.

В ходе экспериментов было выявлено, что после встречи с хозяином у собак увеличивался объем слез, а после встречи с малознакомым или незнакомым человеком выделение слез оставалось прежними. При этом специалисты спровоцировали повышение уровня гормона окситоцина у собак, и это также привело к появлению слез.

Ученые пришли к выводу, что слезы помогают установить более прочную связь между людьми и собаками, передает Газета.ru.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему необходимо выгуливать собак за пределами дачного участка. По его словам, для собак прогулка — это социализация. Во время нее питомец общается со своими сородичами, узнает новые запахи, животное знакомится с окружающим миром.