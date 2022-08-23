Названы знаки зодиака, которым суждено купаться в деньгах

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Представителям определенных знаков Зодиака особенно везет с финансами, например, они получают неожиданное наследство или находят чужие кошельки, набитые деньгами. Астрологи перечислили этих любимчиков фортуны.

Овен

Овны никогда не сидят без денег. Они легко могут заработать, где бы ни появились. Кроме того, вложившись в какой-нибудь проект, Овен получит гораздо больше, чем другие, и вызовет этим зависть у остальных.

Лев

Представители этого знака всегда посещают дорогие рестораны и одеваются только в лучших бутиках. При этом они охотно демонстрируют свою роскошность и не страдают от переработок. А все потому, что Львы дружат с нужными людьми, вкладываются в нужные проекты и отличаются удивительным везением.

Дева

Этот знак Зодиака всегда при деньгах, причем появляются они в их руках удивительным образом — то на горизонте появится богатая троюродная тетушка, то вдруг акции Дев стремительно растут вверх, то нежданно-негаданно на дороге обнаружится пухлый кошелек, который ждет нового хозяина.

Водолей

Водолеи всегда найдут тех, кто будет воплощать в жизнь их самые безумные идеи. Секрет в очаровании этого знака, который умудряется водить за нос окружающих. При этом им все сходит с рук: им повышают зарплаты, дарят дорогостоящие подарки и радостно финансируют самые безумные проекты, пишет StarHit.

До этого ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве» о самых невезучих знаках Зодиака.