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Автомобиль наехал на ребенка на востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Автомобиль наехал на ребенка на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Первомайская улица, 28/24 Карта всех событий

В результате ДТП на востоке столицы пострадал пятилетний ребенок. Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Первомайской улице у дома 28/24. Водитель автомобиля «Форд Транзит» сбил пятилетнюю девочку, которая вместе с мамой пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Виновник аварии скрылся с места происшествия, а ребенок был госпитализирован с травмами различной степени.

Вскоре водителя удалось установить. Его привлекли к административной ответственности за то, что он покинул место ДТП, участником которого он является. По факту аварии проводится административное расследование, передает Telegram-канал ведомства.

Еще одно ДТП произошло на Московской кольцевой автодороге, где в результате пострадали два человека.

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