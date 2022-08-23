Лавров: Киев подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу

Фото: МИД РФ

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна в телефонном разговоре обсудили обстановку вокруг Запорожской атомной станции и возможный визит туда представителей МАГАТЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

В ходе беседы дипломаты затронули тему двусторонних отношений и возможности для организации визита на АЭС миссии МАГАТЭ.

Лавров отметил, что Киев подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу, продолжая обстреливать крупнейшую в регионе АЭС. И все это происходит при попустительстве западных спонсоров, подчеркнул министр. Глава российской дипломатии также озвучил «принципиальные подходы» Москвы в отношении спецоперации на Украине, говорится на сайте министерства.

Французская коллега Лаврова в ответ на это заявила, что нахождение станции под контролем российских войск является риском в сфере ядерной безопасности. Кроме того, Колонна сообщила о том, что Париж продолжит поддерживать Киев, передает РБК.

22 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал создание тренировочной миссии ВСУ около Украины. Украинские солдаты уже проходят подготовку в Великобритании, Чехии, Польше, Чехии и Франции.