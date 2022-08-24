Неправильная одежда и вредная еда: терапевт назвала главные ошибки в жару, которые вредят здоровью

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В жаркую погоду самочувствие может ухудшаться. И, как правило, этому способствуют не только погодные условия, но и сам человек, который своими действиями наносит себе вред. «Вечерняя Москва» узнала у врача, какие привычки и ошибки вредят здоровью в период солнечной активности.

По словам врача-терапевта Людмилы Александровой, первая и главная ошибка, которую допускают многие в период жары, — это отказ от головных уборов:

— Многие москвичи уверены, что панаму и кепку нужно носить только на пляже во время отдыха. Но это не так. Головной убор в любой форме и вариации прекрасно защищает от агрессивных солнечных лучей и, что немаловажно, защищает нашу голову от солнечного удара. Большинство людей, которые теряли сознание или получали солнечный удар, были как раз без головных уборов.

Эксперт отметила, что шляпа или бандана должна быть светлых оттенков, так она лучше будет отталкивать ультрафиолет.

Нежелание наносить солнцезащитный крем — еще одна распространенная ошибка, уточнила специалист. По словам Александровой, в городских условиях тоже можно обгореть и даже в пасмурную погоду, поэтому перед выходом на улицу обязательно следует наносить солнцезащитное средство.

В противном случае может возникнуть фотодерматит или начнется эритема — покраснение кожных покровов.

Не рекомендует медик в знойную погоду активно заниматься спортом, так как сложные физические упражнения негативно сказываются на работе сердца и могут вызвать проблемы кардиологического характера. Лучше перенести любые виды активности на вечернее время, когда нет активного солнца, посоветовала врач.

Тяжелая и жирная пища — ее употребление в жару нагружает желудок, которому тяжело справляться с усвоением съеденного:

— Жизненные силы и все системы организма в жаркую погоду находятся в сонном режиме, и их резкая активация может привести к всевозможным последствиям — вздутию живота, пищевым отравлениям и возникновению рвотных позывов. Употребление жирных и тяжелых блюд также способствует развитию гастритов и обострению проблем с ЖКТ.

Собеседница «ВМ» рекомендует есть легкую пищу и использовать в рационе преимущественно свежие фрукты, овощи и белковые продукты.