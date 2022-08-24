Андрей Бочкарев: Эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД готова на 74 процента

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на основной ход Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Каширского шоссе построена на 74 процента. Об этом сообщил в среду, 24 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Эстакаду строят на участке от улицы Грайвороновской до Шоссейной в рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра. Длина сооружения составит 729 метров, движение транспорта будет организовано по двум полосам в одном направлении, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент специалисты проводят процедуры по армированию и бетонированию пролетного строения эстакады. Кроме того, рабочие занимаются укреплением подпорных стен сооружения.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что всего город планирует возвести пять эстакад. Одна из них пройдет через Волгоградский проспект, четыре — с Волгоградского проспекта на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта, а также в обратном направлении, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 августа Андрей Бочкарев сообщил, что строительство сети эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет эффективно распределить транспортные потоки. По его словам, МСД является одним из самых масштабных дорожных проектов в столице.