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Второй автобус проекта «Маршрут к долголетию» запустили в Москве

Александр Афонин

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Второй автобус проекта «Маршрут к долголетию» запустили в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В городе начал свою работу второй автобус проекта «Маршрут к долголетию». Они занимаются перевозкой пассажиров в центры «Московского долголетия». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 24 августа.

— Сейчас маршрут автобуса до центров расписан буквально по минутам, поэтому для того, чтобы как можно больше активистов смогли посетить разные клубные пространства, мы запустили второй автобус проекта «Маршрут к долголетию», — сказала руководитель проекта «Центры «Московского долголетия» Елена Громова.

Отмечается, что проект стал очень востребованным среди участников. За месяц работы первый автобус проехал тысячу километров. Он соединил клубные центры в ЦАО и Троицке. Его маршрут проходит через все центры «Московского долголетия», что позволяет москвичам старшего возраста знакомиться друг с другом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что москвичи смогут выбрать победителей танцевального конкурса, который состоялся 18 августа в рамках фестиваля «Московского долголетия». Голосование пройдет на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

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