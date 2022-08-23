Лучших танцоров выберут в рамках фестиваля «Московского долголетия»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи смогут выбрать победителей танцевального конкурса, который состоялся 18 августа в рамках фестиваля «Московского долголетия». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 23 августа.

— В конкурсе участвовали 11 коллективов — победителей окружных этапов. В городском этапе выступили более 100 танцоров старшего возраста. Все они — участники «Московского долголетия», многие из них начали танцевать благодаря проекту, — рассказали в мэрии.

Голосование пройдет на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Там же можно посмотреть записи выступлений конкурсантов.

При этом также будет учитываться мнение звездного жюри, куда вошли телеведущий и актер Александр Олешко, чемпион России, Европы и мира по латиноамериканскому шоу Денис Тагинцев, мастер спорта международного класса, финалистка чемпионатов России и Европы, судья международной категории Маргарита Перова и другие.

Фестиваль завершится в конце сентября, а победителей наградят на гала-концерте проекта «Московское долголетие» в преддверии Дня старшего поколения, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в сентябре 2022 года стартует новая программа проекта «Московское долголетие». Она подчеркнула, что акцент будет сделан не на спортивных и творческих занятиях, как летом, а на образовательном процессе.