Участникам программы «Московского долголетия» рассказали о программе в новом сезоне

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Новый сезон проекта «Московское долголетие» стартует в сентябре. В нем акцент будет сделан не на спортивных и творческих занятиях, как летом, а на образовательном процессе, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Одним из наших приоритетов всегда было повышение уровня цифровой, финансовой и правовой грамотности среди горожан старшего возраста. Поэтому в сентябре будет расширен список групп, где участники смогут пройти обучение по данным направлениям, — рассказала она.

По словам заммэра, партнерами проекта выступят столичный департамент финансов, Роспотребнадзор, «Серебряный университет», вузы, Сбер и другие организации. Вместе с ними для участников «Московского долголетия» будут подготовлены актуальные программы и темы.

Анастасия Ракова также добавила, что в новом сезоне также начнут проходить мероприятия и занятия, которые будут направлены на поддержание ментального здоровья. С наступлением же зимы, добавил она, после двухлетнего перерыва из-за пандемии возобновятся тренировки по катанию на лыжах и коньках, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что проект «Московское долголетие» запускает творческий фестиваль, в рамках которого участники будут заниматься созданием арт-объектов под руководством профессиональных наставников.