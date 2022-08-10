«Мастерская художников» открылась в проекте «Московское долголетие»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Проект «Московское долголетие» запускает творческий фестиваль, в рамках которого участники будут заниматься созданием арт-объектов пор руководством профессиональных наставников. Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

— В этом году впервые после пандемии проект «Московское долголетие» запускает творческий эксперимент с известными художниками. Нам очень приятно, что творческая лаборатория «Мастерская художников» будет проходить на важной для культуры нашего города площадке — в Музее Москвы. Участники проекта «Московское долголетие» смогут поработать с известными российскими художниками и создать уникальные арт-объекты, — отметил он.

Филиппов выразил надежду, что результат такого сотрудничества позволит вдохновить жителей столицы старшего возраста и убедить их в том, что реализовать мечту можно в любом возрасте.

Он уточнил, что первая встреча 77 победителей окружных арт-конкурсов с наставниками — пятью известными российскими художниками, уже состоялась в Музее Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что победители конкурса «Лидер клуба — 2022» центров московского долголетия совершили прогулку на теплоходе.