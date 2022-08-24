Обновленная экспозиция «Кошачий ряд» открылась в Московском зоопарке

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке завершили реконструкцию одной из старейших экспозиций «Кошачий ряд». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 24 августа.

Экспозиция нуждалась в реорганизации: животным требовалось больше места, а гостям мешали старые ограждения-сетки.

— Вольеры увеличили, в них появились новые места для игр, охоты и отдыха. Сетки заменили на высокопрочное стекло, которое открывает широкий обзор на владения кошачьих. Кроме того, благодаря стеклу гости больше не смогут подкармливать зверей, — заявила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Так, специалисты обновили вольер дальневосточного леопарда по имени Мизер, дом самца пумы по имени Габриэль, а также две площадки, предназначенные для проживания семейства рысей.

На время работ животных переместили во внутренние помещения зоопарка, добавили на официальном сайте мэра Москвы.

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До этого сообщалось, что столичный зоосад приютил спасенную в Приморье амурскую тигрицу. Животное поселилось в центре воспроизводства редких видов животных, которое расположено под Волоколамском.