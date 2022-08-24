Обновленная экспозиция «Кошачий ряд» открылась в Московском зоопарке
В Московском зоопарке завершили реконструкцию одной из старейших экспозиций «Кошачий ряд». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 24 августа.
Экспозиция нуждалась в реорганизации: животным требовалось больше места, а гостям мешали старые ограждения-сетки.
— Вольеры увеличили, в них появились новые места для игр, охоты и отдыха. Сетки заменили на высокопрочное стекло, которое открывает широкий обзор на владения кошачьих. Кроме того, благодаря стеклу гости больше не смогут подкармливать зверей, — заявила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
Так, специалисты обновили вольер дальневосточного леопарда по имени Мизер, дом самца пумы по имени Габриэль, а также две площадки, предназначенные для проживания семейства рысей.
На время работ животных переместили во внутренние помещения зоопарка, добавили на официальном сайте мэра Москвы.
До этого сообщалось, что столичный зоосад приютил спасенную в Приморье амурскую тигрицу. Животное поселилось в центре воспроизводства редких видов животных, которое расположено под Волоколамском.