Новые правила техосмотра автомобиля вступят в силу 1 сентября в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

С 1 сентября вступят в силу новые правила технического осмотра автомобиля. Нововведение сократит количество обязательных пунктов проверки с 88 до 55 параметров.

Отмечается, что ранее правительство перевело техосмотр на добровольную основу для частного транспорта. Однако для некоторых случаев процедура останется обязательной. Так, пройти проверку необходимо для автомобилей старше четырех лет при смене владельца, при установке тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, а также при выезде в страны Евросоюза.

Кроме того, с 1 сентября специалисты не будут проверять наличие аптечки, огнетушителя, дорожного знака «Аварийная остановка», каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателей, механических повреждений трубопроводов и шлангов, а также уровень шума выхлопной трубы и так далее, передает Autonews.

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал «Вечерней Москве», когда процедура техосмотра обязательна и кому ее нужно проходить. По его словам, посещать пункты проверки в обязательном порядке придется транспорту, имеющему коммерческий статус.