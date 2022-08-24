Детская установка: психолог Панова дала совет, как не страдать из-за конца лета

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Летний сезон постепенно подходит к концу, и впереди москвичей ожидает золотая осень. Для многих это повод погрустить, так как солнечных дней станет меньше, а погодные условия ухудшатся. Однако уходящее лето не должно становиться причиной для печали. Если же эта мысль тревожит, тогда есть время все исправить. Как именно, «Вечерняя Москва» узнала у психолога.

По словам специалиста по тревожным расстройствам и психолога Натальи Пановой, если вас пугает тот факт, что лето близится к концу, это означает, что вы не успели им насытиться:

— Либо человек все время работал, и это время года пролетело мимо него. Либо он просто провел эти три месяца не так, как ему хотелось. Сейчас август, а впереди нас ждет довольно теплый сентябрь. Поэтому есть возможность в ближайшие недели наполнить себя положительными «солнечными» впечатлениями. Есть такая техника, которая называется «психологический кармашек». И в этот самый кармашек вы должны вместить как можно больше самых лучших впечатлений о лете. То есть нужно успеть накопить максимальное количество эмоций.

Для реализации этой идеи, как заметила психолог, нужно устроить себе уикенд, наведаться в места, которые давно хотелось посетить. Лучше всего отправиться на морское побережье, добавила собеседница «ВМ»:

— Если не удается взять отпуск, тогда любое свободное время используйте максимально с пользой для себя. Сходите на расслабляющий массаж, посетите красивые места, наполненные положительной энергетикой, принимайте солнечные ванны. Не читайте и не слушайте информацию, связанную с негативом и насилием. Живите настоящим и не думайте о том, что лето на исходе.

Эксперт отметила, что для усиления результата нужно также спросить у самого себя: «что изменится в моей жизни, если лето закончится?»:

— Есть еще один хороший способ — визуализация. Представьте, что лето закончилось, уже осень, похолодало. Если вы понимаете, что с вами ничего страшного не произойдет, в таком случае вы не впадете в тяжелое психологическое или депрессивное состояние, когда август сменится сентябрем.

Панова уточнила, что нежелание прощаться с летом — это больше установка из детства:

— Для многих лето, значит, каникулы. А осень — начало учебного года. Эту мысль нужно искоренять. Помните, что вам школа не грозит, если вы взрослый человек, а не школьник.

Собеседница «ВМ» порекомендовала и родителям, чьи дети собираются в школу, не грузить заранее своих чад учебной программой и напоминаниями о начале образовательного процесса.