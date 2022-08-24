Москвичам рассказали, как подготовить первоклассника к школе

Фото: Вечерняя Москва

День знаний — волнительное событие и для родителей, и для детей. В пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 24 августа, рассказали, как подготовить ребенка к первому классу.

Для многих детей учеба начинается с выбора формы и портфеля. По словам главного специалиста по первичной медико-санитарной помощи ребенку Эльмиры Кашириной, при покупке ранца предпочтение стоит отдавать тем, которые надеваются на два плеча. Ширина рюкзака не должна быть больше ширины плеч, а высота — не выше плеч и не ниже бедер.

Портфель следует подбирать по росту ребенка. В спинке должна быть прокладка из сетчатой ткани, желательно наличие функциональных отделений и светоотражателей, чтобы в темное время ребенка было заметно издалека.

Вес портфеля не должен превышать 700 граммов, а вес учебников — от 1,5 до 4 килограммов в зависимости от возраста.

При выборе школьной формы Каширина посоветовала оценить качество пошива одежды и состав ткани. Пуговицы, молнии и застежки должны быть вшиты аккуратно и не примыкать близко к телу. Обувь желательно немного разносить перед первым звонком.

Кроме того, перед тем, как ребенок пойдет в школу, нужно успеть сделать 16 прививок, а также напомнить ему базовые правила личной гигиены.

На официальном сайте мэра Москвы также подчеркнули важность психологического аспекта в жизни школьников. Так, ребенку стоит привить интерес к учебе, поискать увлекательные секции и кружки и при этом оставить время на личную жизнь. Помимо этого, членам семьи рекомендуется отмечать успехи ребенка.

23 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил о готовности столичной системы образования к новому учебному году.