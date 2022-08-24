Жара в среду в Москве может побить температурный рекорд 1938 года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Солнечная погода без осадков и до 33 градусов тепла ожидаются в Москве в среду, 24 августа. Об этом сообщила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, столичный регион в этот день останется под действием малооблачного антициклона. Температура на улицах будет по-настоящему летняя: почти на восемь градусов выше средних многолетних значений.

— При небольшой облачности в течение дня в Москве температура повысится до плюс 31–33 градусов, в столичном регионе обещают плюс 29–34 градусов. <...> Сегодня под угрозой оказывается рекорд далекого 1938 года, который составляет плюс 33 градуса ровно, — заявила Волосюк.

Ветер в столице ожидается юго-восточный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное составит 757 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

В жаркую погоду самочувствие может ухудшаться. И, как правило, этому способствуют не только погодные условия, но и сам человек, который своими действиями наносит себе вред. «Вечерняя Москва» узнала у врача, какие привычки и ошибки вредят здоровью в период солнечной активности.