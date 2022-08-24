Москва выставила на торги 25 помещений в центре города

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

На городские торги по продаже выставили 25 помещений в центре столицы. Об этом в среду, 24 августа, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

— Удобное местоположение лотов играет ключевую роль: ЦАО является центром притяжения деловых, развлекательных и коммерческих потоков столицы. Сейчас на городские аукционы по продаже выставлено 25 помещений площадью от 67,8 до 425,1 квадратного метра, — сказал он.

Глава департамента добавил, что наибольшее число лотов расположилось в Басманном районе — восемь объектов. Также шесть помещений представлено в Пресненском районе, еще три — в Хамовниках.

Отмечается, что прием заявок на участие в торгах уже начался. Он продлится до 15 сентября. Принять участие в аукционе могут любые юридические и физические лица, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 августа сообщилось, что столица выставила на торги 222 машино-места на наземных и подземных парковках. Уточняется, что приобрести их можно будет на открытых аукционах и торгах в сентябре, а прием заявок завершается в период с 29 августа по 19 сентября.