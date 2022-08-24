Ефимов: Предприятия Москвы увеличили объем производства электродвигателей, генераторов и трансформаторов

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Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры в столице увеличилось почти в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В январе–июне этого года выпуск распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, электродвигателей, генераторов и трансформаторов в столице вырос на 92,9 процента в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Объем продукции, которую столичные производители поставили заказчикам за это время, увеличился более чем на 20 процентов и превысил 19 миллиардов рублей, — рассказал он.

Положительная динамика зафиксирована в целом у столичных производителей электрического оборудования. На данный момент в городе такую продукцию выпускают 135 предприятий.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, рост производства электрооборудования, в том числе кабелей и осветительных устройств, в первой половине этого года составил 56,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что Москва на постоянной основе оказывает поддержку заинтересованным предприятиям. Например, статус промышленного комплекса, позволяющий получать дополнительные налоговые льготы, имеют четыре компании отрасли.

— Выпуск электрических ламп и осветительного оборудования в столице за первую половину 2022 года вырос на 8,8 процента относительно аналогичного периода 2021-го. Рост зафиксирован во многих направлениях бизнеса предприятия — в наружном освещении за счет продолжающейся реализации инфраструктурных проектов, в административном освещении, прежде всего образовательных и медицинских учреждений, а также в промышленном освещении, — сказал Овчинский.

Как уточняется, прирост новых заказов позволяет компаниям делать оптимистичные прогнозы по показателям объемов выручки и прибыли компании по итогам 2022 года.

До этого Ефимов сообщил о завершении строительства завода в Москве по выпуску деталей для автомобилей.