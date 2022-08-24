Турция заявила, что Крым должен отойти Украине в случае подписания соглашения между Москвой и Киевом

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Полуостров Крым в случае подписания соглашения между Москвой и Киевом должен вновь стать частью украинской территории. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в среду, 24 августа.

— Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено (между Россией и Украиной — прим. «ВМ»), — цитирует Калына ТАСС.

4 июля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре полагают, что Россия не будет препятствовать проведению военной операции на севере Сирии, несмотря на имеющиеся разногласия. Чавушоглу в том числе упомянул, что турецкая сторона выступает против проведения специальной военной операции на Украине, а также за возвращение Крыма киевскому режиму.

Он добавил, что Анкара не получала от Москвы какой-либо резкой реакции, которая так или иначе относилась бы к военной операции в Сирии.