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Врачи назвали симптом рака поджелудочной, проявляющийся перед сном

Александр Афонин
Общество
Врачи назвали симптом рака поджелудочной, проявляющийся перед сном
Фото: Unsplash

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что боли в верхней части живота и спине перед сном могут стать признаком наличия рака поджелудочной железы. Об этом сообщил портал Express.

— Рак поджелудочной может сопровождаться болью в эпигастрии (верхней части живота — прим. «ВМ»), иногда отдает в поясницу. Все зависит от положения тела. Заметив эти проявления, обратитесь к врачу. Это поможет исключить развитие онкологии или подтвердить ее, а также подобрать лечение, — говорится в сообщении.

Кроме того, о наличии заболевания могут свидетельствовать изменения стула, вздутие живота, чувство усталости, потеря аппетита и так далее. По словам специалистов, в группе риска находятся курящие, употребляющие алкоголь, люди старше 75 лет и другие.

До этого врач-онколог Ахмед Элдефрави рассказал, какие симптомы могут указывать на наличие рака мочевого пузыря. Так, стоит пройти дополнительное обследование при появлении болей в пояснице и учащении мочеиспускания.

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