Первую в России деревянную многоэтажку построили в Вологодской области

Фото: ВКонтакте / Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России

Первые в России многоэтажные дома из дерева построили в городе Сокол Вологодской области. Об этом сообщил глава департамента строительства региона Дмитрий Буслаев.

— Это первые многоэтажные жилые дома в России, которые строятся с применением CLT. Панели могут быть любой толщины и применяются в качестве перекрытий, несущих стен, ограждений балконов. Древесина — экологически чистый материал, а Вологодская область — лесной регион. У населения есть запрос на экологичность. Дома из CLT можно назвать полностью экологичными, «зелеными», — заявил Буслаев.

Жилой комплекс, состоящий из деревянных домов, назвали «Соколики». Высота зданий — 15 метров. В каждой постройке будет по 32 квартиры площадью от 48 до 65 квадратных метров.

По словам Буслаева, в ближайшее время ЖК из экологичных домов будут тестировать на теплоизоляцию и пожарную безопасность, передает rg.ru.

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