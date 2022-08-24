Народный календарь. Почему запрещено ссориться и выяснять отношения 25 августа
25 августа Православная церковь почитает память мучеников Аникиты и его племянника Фотия.
Согласно народным поверьям, 25 августа запрещается:
— ссориться с близкими людьми;
— во время отдыха на природе передавать малышу пищу через костер;
— устраивать шумные гулянья, особенно со спиртными напитками;
— идти на поводу у своих предрассудков;
— отказываться от выгодных, но трудоемких предложений;
— отлынивать от работы.
Приметы погоды:
Дождь — к короткому «бабьему лету»
Ясная и теплая погода — к хорошему урожаю белых грибов.
Кошка старательно умывается — к теплу.
Лягушки громко квакают — к дождю.
Крот из норы вышел — к затяжному ненастью.
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Именины отмечают: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Сергей, Степан, Федор.