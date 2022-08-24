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Народный календарь. Почему запрещено ссориться и выяснять отношения 25 августа

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Почему запрещено ссориться и выяснять отношения 25 августа
Фото: Рixabay

25 августа Православная церковь почитает память мучеников Аникиты и его племянника Фотия.

Согласно народным поверьям, 25 августа запрещается:

— ссориться с близкими людьми;

— во время отдыха на природе передавать малышу пищу через костер;

— устраивать шумные гулянья, особенно со спиртными напитками;

— идти на поводу у своих предрассудков;

— отказываться от выгодных, но трудоемких предложений;

— отлынивать от работы.

Приметы погоды:

Дождь — к короткому «бабьему лету»

Ясная и теплая погода — к хорошему урожаю белых грибов.

Кошка старательно умывается — к теплу.

Лягушки громко квакают — к дождю.

Крот из норы вышел — к затяжному ненастью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено ссориться и выяснять отношения 25 августа

Именины отмечают: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Сергей, Степан, Федор.

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