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Воду из-за жары стали раздавать еще на пяти станциях метро Москвы

Елена Самойлова

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Воду из-за жары стали раздавать еще на пяти станциях метро Москвы
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Пушкинская Карта всех событий

Из-за жаркой погоды в Москве расширили список станций метро, где можно бесплатно получить питьевую воду. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 24 августа.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 16:00 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут получить бутылку с водой на станциях «Отрадное» и «Владыкино» (МЦК), «Пушкинская», «Аэропорт» и «Сокол». Помимо этого, воду в вечерний час пик будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах.

Кроме того, она будет доступна на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Щербинка, Нижегородская, Домодедово, Люберцы-1, Солнечная, Апрелевка, Пушкино, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино и Павшино, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

24 августа в МЧС сообщили, что в период по 29 августа в столичном регионе ожидается аномальная жара с температурой воздуха, превышающей норму на семь и выше градусов. В ведомстве порекомендовали москвичам сохранять внимательность и осторожность, находясь на открытом солнце.

Врач-терапевт Людмила Александрова в материале назвала главные ошибки в жару, которые вредят здоровью. Специалист считает, что первая и главная ошибка, которую допускают многие в период жары, — это отказ от головных уборов.

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