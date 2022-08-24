Москвичей предупредили о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных веществ

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Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе ожидаются в Москве с вечера 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосэкомониторинга».

— По прогнозу метеорологов, с 18:00 24 августа 2022 года и до 10:00 25 августа 2022 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, — говорится в сообщении.

Столичным предприятиям-природопользователям направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время в столичном регионе наблюдается стабильная ситуация, несмотря на природные пожары в Рязанской области. Она далека от событий 2010 года, подчеркнул он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ветер в столичном регионе в период с 25 по 26 августа может поменять направление и тем самым уменьшить смог от лесных пожаров в Рязанской области.

По его словам, сложившаяся в столице экологическая ситуация вызывает дискомфорт, однако поводов для паники нет, так как концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена.