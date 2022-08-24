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Ученые раскрыли, как выявить аутизм у детей при проверке зрения

Лейла Алиева
Общество
Ученые раскрыли, как выявить аутизм у детей при проверке зрения
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Американские ученые установили, что обычная проверка зрения поможет выявить аутизм у детей.

Уточняется, что глаза детей — ценный диагностический инструмент, так как при наличии аутизма они более медленно реагируют на яркий свет. Так, зрачкам требуется больше времени для сужения и возвращения к исходному размеру.

По мнению ученых, данное открытие поможет быстрее выявлять аутизм. Кроме того, замедленное время отклика зрачков — признак того, что нервы в мозге не работают на полную мощность.

Чем быстрее будет установлен диагноз, тем раньше смогут вмешаться эксперты, которые постараются устранить многие серьезные проблемы у детей с аутизмом на ранней стадии, передает «МедикФорум».

Доктор медицинских наук, главный врач столичной клиники, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рассказала, что на сегодняшний день нельзя сделать точных выводов о том, приводит ли к задержке в развитии ребенка заражение COVID-19 во время беременности. Она объяснила это тем, что для таких выводов нужно больше исследований и времени.

Помимо этого, врач подчеркнула, что в последнее время рождается большое количество детей с аутизмом. Такого числа не было 20 лет назад, однако, по ее словам, не факт, что в этом виновата коронавирусная инфекция.

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