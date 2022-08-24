Профессор Кузнецов: В случае повреждения ЗАЭС радиация распространится на юго-запад Европы

Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

В случае повреждения Запорожской АЭС радиационный фон может распространиться на юго-запад Европы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

По его словам, распространение радиации в этом направлении будет обусловлено розой ветров. При этом его радиус составит 950 километров.

Этот вариант развития событий эксперт допустил в том случае, если будет разрушена гермооболочка ядерного реактора и радиоактивные вещества выйдут в окружающую среду. Кузнецов назвал подобный сценарий самым «максимальным» из того, что может случиться.

При этом он затруднился назвать вероятные последствия, так как исследованием вопросов возможности применения оружия в зоне атомной станции никто никогда не занимался. Он отметил, что существуют и другие возможные сценарии при попадании снаряда в ЗАЭС.

Так, возможно попадание в хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится под открытым небом на площадке станции. Все зависит от того, сколько контейнеров будет повреждено, а сделать невозможно, подчеркнул специалист.

Он уточнил, что в этом случае также произойдет выход радиоактивных материалов в окружающую среду, однако в меньшем количестве. При этом Запорожскую АЭС нельзя сравнивать с Чернобыльской, так как у них разные типы реакторной установки, конструкции и системы безопасности, заключил Кузнецов.

Украина сознательно обстреливает Запорожскую АЭС с целью создать критическую ситуацию, в которой затем обвинит Россию. При этом попадание в атомную электростанцию может стать причиной серьезного распространения радиации. Такое мнение высказали эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».