Губернатор Подмосковья Воробьев передал Мострансавто 110 новых автобусов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 110 новых автобусов. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

— До конца года еще 200 поставим. Мы сотрудничаем с группой «ГАЗ» и обновляем подвижной состав во всех муниципалитетах. Производятся автобусы преимущественно в Ликино-Дулеве — у нас же, в Подмосковье, — сказал чиновник.

Уточняется, что передача автобусов ЛиАЗ-4292 произошла в рамках рабочего визита главы региона в городской округ Подольск. Автобусы начнут курсировать с 1 сентября: при этом 37 из них выйдут на маршруты в Подольске, 27 — в Химках, 11 — в Красногорске, 14 — в Люберцах и 21 — в Одинцове, отмечается на сайте правительства Подмосковья.

В июле сообщалось, что в период с 2018 года пассажиры автобусов «Мострансавто» сэкономили более 5,5 миллиарда рублей за счет оплаты проезда банковскими картами.

По будням пассажиры совершают более 304,4 тысячи платежей посредством банковских карт. Однако пик пришелся на январь, когда в среднем данным способом проезд регистрировали свыше 311 тысяч раз каждый будний день.