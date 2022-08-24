Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты

Фото: Пресс-служба ЦППК

С начала года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тысяч разовых билетов. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— В июле-августе таким образом было оформлено почти на 61 процент больше билетов, чем за аналогичный период 2021 года. Чаще всего разовые проездные документы записывают на карты «Тройка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в билетных автоматах внедряется новый интерфейс, позволяющий сразу выбрать запись на карту. Так, на каждую «Тройку» и «Стрелку» можно записать абонемент на пригородные поезда, разовый билет ЦППК, а также билет на городской или областной транспорт.

В июле сообщалось, что с начала года пассажиры поездов ЦППК перевезли велосипеды более 131 тысячи раз. Чаще всего транспорт перевозили на Ярославском направления МЖД — 31 тысяча поездок, на втором месте Казанское направление, где более 22 тысяч раз москвичи перевозили велосипеды, далее — Савеловское, Павелецкое и Курское (по 12 тысяч каждое).

Для провоза велосипеда необходимо оформить билет в кассе или автомате. При этом с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 он будет бесплатным.