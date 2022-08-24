Минспорт проведет футбольный турнир с командами из Крыма и Донбасса

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Первый Объединенный чемпионат по футболу, в котором примут участие команды из Крыма, Донбасса, освобожденных территорий Украины, а также Абхазии и Южной Осетии, планируется провести в 2023 году. Об этом сообщил замглавы Минспорта России Одес Байсултанов.

— Первый Объединенный чемпионат по футболу предлагается провести в период с марта по ноябрь 2023 года, — передает слова Байсултанова РБК.

Бывший президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха уточнил, что всего на соревновании, которое пройдет с апреля по ноябрь 2023 года, будут играть не менее 13 команд.

При этом пока неизвестно, отправится ли победитель этого чемпионата на Кубок России или ФНЛ, цитирует Ветоху «Матч ТВ».

В начале июля бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что изоляция российского футбола — не повод ныть и расслабляться. Он пояснил, что игрокам необходимо повышать свое мастерство, продолжать тренировки, в России нужно развивать национальный чемпионат. Государство должно выделять средства на развитие спорта и футбола в частности, подчеркнул он.