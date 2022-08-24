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Минэкономразвития зафиксировало замедление темпов инфляции в России

Анастасия Колоскова
Экономика
Минэкономразвития зафиксировало замедление темпов инфляции в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Инфляция в России замедлилась с 16 по 22 августа до 14,6 процента в годовом выражении. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 24 августа.

— На неделе с 16 по 22 августа 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась и составила 0,15 процента. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,6 процента, — говорится в документе.

По данным ведомства, за указанный период цены снизились во всех секторах потребительского рынка. При этом в основном подешевели продовольственные товары (-0,34 процента по итогам недели) на фоне увеличения темпов снижения цен на плодоовощную продукцию.

Также снижение цен зафиксировано на непродовольственные товары (-0,04 процента) и в сегменте туристических и регулируемых услуг (-0,06 процента) при продолжающемся удешевлении авиабилетов, отмечается на сайте Минэкономразвития.

До этого основатель Школы точных наук Михаил Юмашев дал рекомендации, как сэкономить при покупке товаров к учебному году. Для этого родители школьников должны сравнивать цены на товары, отказываться от дорогих канцелярских принадлежностей и планировать покупки вместе с детьми.

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