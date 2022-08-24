Цены на газ в ЕС превысили 3100 долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в ЕС превысила отметку 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в среду, 24 августа.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 3113 долларов, или 302 евро, за мегаватт-час. Уточняется, что с начала открытия торгов прирост стоимости газа составил 16 процентов.

Цена на газ все больше поднимается на фоне ожидаемой приостановки поставок по «Северному потоку» с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В этой связи издание Bloomberg сообщило, что Германию ждет сильное понижение промышленных показателей и волнения в обществе из-за роста цен на энергоносители и сокращения поставок ресурсов.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что заявление Газпрома о дальнейшем сокращении поставок газа в Евросоюз заставляет регион готовиться к полному прекращению экспорта.

В июне Газпром сократил прокачку по «Северному потоку» до 40 процентов мощности. Компания объяснила это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции «Портовая».