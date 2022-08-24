В Госдуму внесли проект о зарубежных учениях армии России

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет за президентом полномочия принимать решения об участии армии в совместных с другими странами мероприятиях в сфере военного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты в среду, 24 августа.

— Проектом федерального закона предусматривается наделить президента РФ полномочиями по принятию решений об участии ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, в том числе определении условий участия в таких мероприятиях, проводимых за пределами территории РФ, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ определяет условия участия иностранных армий в военных учениях, соревнованиях и парадах в России. Практика проведения страной военных учений с иностранным участием, а также участия армии России в мероприятиях за рубежом осуществляется на основании актов президента и правительства.

Уточняется, что они не наделены правом принятия данных решений по реализации подобных мероприятий. Однако данная инициатива направлена на исключение правового пробела, отмечается на сайте Госдумы.

До этого сообщалось, что на прошедшем Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» Россия продемонстрировала образцы нового отечественного оружия, многим из которых нет равных в мире.