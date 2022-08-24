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Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по паспорту Казахстана

Анастасия Колоскова
Происшествия
Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по паспорту Казахстана
Фото: ЦОС ФСБ России

Наталья Вовк, которая подозревается в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, для аренды гаража в Москве предоставила паспорт Казахстана. Об этом в среду, 24 августа, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, гараж находился в четырех километрах от квартиры на проспекте Вернадского, где Вовк жила больше месяца. Владелец помещения рассказал, что съемщица представилась Юлей.

Она позвонила ему сразу после того, как объявление о сдаче гаража было опубликовано. Со слов женщины, помещение якобы срочно потребовалось ее дяде.

После этого она показала ему паспорт Казахстана и оплатила месяц аренды. По мнению владельца гаража, внутрь машина не заезжала.

Последний раз он связывался со съемщицей 19 августа. Женщина сказала, что сообщит о том, будет ли продлевать аренду, на следующий день. Однако в тот же день Вовк оставила ключи и пропуск охраннику гаражного кооператива, передает «112».

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка скончалась на месте.

Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.

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