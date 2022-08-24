Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: Большинство москвичей поддерживают операцию на Украине

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
Собянин: Большинство москвичей поддерживают операцию на Украине
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичные власти считают, что большинство горожан относятся с пониманием к операции на Украине. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 24 августа.

— Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество, но, наоборот, произошел такой политический консенсус, и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием отнеслось к тем задачам, которые ставили перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают ее, — сказал глава города.

Он подчеркнул, что важно не только провести операцию, но и наладить мирную жизнь на освобожденных территориях. Москва «взяла на себя» восстановление Луганска и Донецка, сказал Собянин в эфире ТВЦ.

17 августа стало известно, что горожане продолжают передавать предметы первой необходимости жителям Донбасса, а с начала работы штабов акции «Москва помогает» было отправлено более 832 тонн гуманитарной помощи.

Более 27 тысяч горожан и 101 организация помогли собрать гуманитарную помощь для тех, кто был вынужден покинуть свои дома в Донбассе. Им отправят более двух миллионов различных товаров: продуктов, детского питания и других товаров для детей, средств личной гигиены, одежды, канцелярских товаров, хозяйственных и постельных принадлежностей.

Москва Сергей Собянин Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте