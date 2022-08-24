Собянин: Большинство москвичей поддерживают операцию на Украине

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Столичные власти считают, что большинство горожан относятся с пониманием к операции на Украине. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 24 августа.

— Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество, но, наоборот, произошел такой политический консенсус, и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием отнеслось к тем задачам, которые ставили перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают ее, — сказал глава города.

Он подчеркнул, что важно не только провести операцию, но и наладить мирную жизнь на освобожденных территориях. Москва «взяла на себя» восстановление Луганска и Донецка, сказал Собянин в эфире ТВЦ.

17 августа стало известно, что горожане продолжают передавать предметы первой необходимости жителям Донбасса, а с начала работы штабов акции «Москва помогает» было отправлено более 832 тонн гуманитарной помощи.

Более 27 тысяч горожан и 101 организация помогли собрать гуманитарную помощь для тех, кто был вынужден покинуть свои дома в Донбассе. Им отправят более двух миллионов различных товаров: продуктов, детского питания и других товаров для детей, средств личной гигиены, одежды, канцелярских товаров, хозяйственных и постельных принадлежностей.