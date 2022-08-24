Суд в Москве арестовал мужчину за длительное насилие над школьницей

Фото: shutterstock

Хорошевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в изнасиловании ребенка меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в среду, 24 августа.

Мужчина проведет под арестом два месяца — до 23 октября 2022 года, уточнила она.

На протяжении 2022 года злоумышленник неоднократно насиловал свою 12-летнюю падчерицу в квартире на северо-западе Москвы. После задержания в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».

Еще одного преступника арестовали в столице за изнасилование и побои 19 августа. Инцидент случился вечером 10 августа на улице Новотетерки около гаражей рядом с Большим Перовским прудом, в районе Новогиреево.

Следователи установили, что мужчина напал на знакомую женщину, оттащил ее за гаражи, там избил и изнасиловал, угрожая убийством. После произошедшего пострадавшая попала в больницу с различными травмами.