Посла РФ вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи на Совбезе ООН

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Глава чешского министерства иностранных дел Ян Липавский рассказал, что на фоне заявлений российской стороны в Совете Безопасности ООН было решено вызвать российского посла в Праге Александра Змеевского. Об этом глава чешской дипломатии написал в среду, 24 августа, на своей странице в одной из социальных сетей.

В своей публикации Липавский также напомнил, что замминистра Ярослав Курферст решительно осудил «возмутительные и ложные» обвинения российской стороны в адрес Чехии на площадке Совбеза ООН, пишет газета «Известия».

Во вторник, 23 августа, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ожидает оценки правоохранительными органами чешской республики высказывания главы Минобороны страны Яны Черноховой относительно убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

До этого чешский министр рассказала, что не испытывает жалости к погибшей и ее отцу, философу Александру Дугину. Чернохова предположила, что «ночь на 21 августа в России запомнится надолго», и впоследствии выразила готовность отстаивать каждое свое слово по этой теме.

Небензя заметил, что такие высказывания не только аморальны, но и являются прямой поддержкой и пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.