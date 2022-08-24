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Небензя потребовал у Праги дать ответ после слов главы Минобороны Чехии о Дугиной

Юлия Курганова
В мире
Небензя потребовал у Праги дать ответ после слов главы Минобороны Чехии о Дугиной
Фото: twitter/RussiaUN

Россия ждет от Чехии соответствующего ответа после заявления министра обороны страны Яны Черноховой о гибели российской журналистки Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов. Об этом сообщил во вторник, 23 августа, на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Он обратил внимание на слова главы Минобороны Чехии, которая заявила, что ей не жаль ни Дарью, ни ее отца, а также отметила, что «ночь на 21 августа в России запомнится надолго». Небензя считает, что эти слова являются «поддержкой и пропагандой терактов».

— Ожидаем, что компетентные органы Чехии серьезно отнесутся к заявлению министра обороны и дадут им соответствующую оценку, — передает РИА Новости слова дипломата.

22 августа Небензя сообщил, что РФ поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Она погибла 20 августа на территории подмосковного поселка Большие Вяземы. Автомобиль Land Cruiser Prado, в котором она ехала, взорвали.

22 августа в ФСБ заявили, что убийство Дугиной подготовили и совершили украинские спецслужбы. По данным ФСБ, исполнителем является украинка Наталья Вовк, которая заложила бомбу под машину журналистки. Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию.

На церемонию прощания с Дугиной, проходившую в телецентре «Останкино» во вторник, 23 августа, собрались сотни москвичей. Они несли с собой цветы, а на подходах к зданию дежурили полицейские.

Чехия Василий Небензя ООН Терроризм Убийства
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