Небензя: Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании СБ ООН

Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Россия поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной на срочном заседании Совбеза ООН. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ, — сказал дипломат.

Кроме того, Москва запросила проведение срочного заседания по Запорожью из-за провокаций Украины, передает слова Небензи РИА Новости.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка скончалась на месте.

Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию. Кроме того, выяснилось, что женщина, вероятно, служила в националистическом полку «Азов»*.

* Запрещенная в России террористическая организация.