Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Небензя: Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании СБ ООН

Елена Самойлова
В мире
Небензя: Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании СБ ООН
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Россия поднимет тему убийства журналистки Дарьи Дугиной на срочном заседании Совбеза ООН. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ, — сказал дипломат.

Кроме того, Москва запросила проведение срочного заседания по Запорожью из-за провокаций Украины, передает слова Небензи РИА Новости.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка скончалась на месте.

Также стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.

Позже ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а затем выезжает в Эстонию. Кроме того, выяснилось, что женщина, вероятно, служила в националистическом полку «Азов»*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Василий Небензя ООН Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Чем хорош китайский автопром

Антон Анисимов
Антон Анисимов

Лицемерие превратилось в образ жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Проблем много, а времени мало

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преображение Господне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стало модным жалеть себя

Кай Метов
Кай Метов

Местный рынок удивит деликатесами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Совести не нужны компромиссы

Все мнения
О проекте