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Обвинения со стороны Соединенных Штатов в адрес России относительно проведения трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны. Согласно заявлению российского посольства в Вашингтоне, в США, очевидно, опасаются предания огласке фактов, указывающих на бесчеловечные деяния участников националистического батальона «Азов»*.

Дипломаты обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес России, которые связаны с проведением трибунала в Мариуполе. По словам представителей посольства, которые приводит ТАСС, предстоящий судебный процесс призван установить справедливость по отношению к военным преступникам, в числе которых немало азовцев.

— В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации, — говорится в комментарии российских дипломатов.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул заместителя генерального секретаря Всемирной организации Розмари ДиКарло в лояльности к боевикам «Азова».

* Организация запрещена в РФ.