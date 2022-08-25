Посольство РФ: США опасаются, что преступления азовцев будут преданы огласке
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Обвинения со стороны Соединенных Штатов в адрес России относительно проведения трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны. Согласно заявлению российского посольства в Вашингтоне, в США, очевидно, опасаются предания огласке фактов, указывающих на бесчеловечные деяния участников националистического батальона «Азов»*.
Дипломаты обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес России, которые связаны с проведением трибунала в Мариуполе. По словам представителей посольства, которые приводит ТАСС, предстоящий судебный процесс призван установить справедливость по отношению к военным преступникам, в числе которых немало азовцев.
— В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации, — говорится в комментарии российских дипломатов.
Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул заместителя генерального секретаря Всемирной организации Розмари ДиКарло в лояльности к боевикам «Азова».
* Организация запрещена в РФ.