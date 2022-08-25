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Посольство РФ: США опасаются, что преступления азовцев будут преданы огласке

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство РФ: США опасаются, что преступления азовцев будут преданы огласке
Фото: depositphotos

Обвинения со стороны Соединенных Штатов в адрес России относительно проведения трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны. Согласно заявлению российского посольства в Вашингтоне, в США, очевидно, опасаются предания огласке фактов, указывающих на бесчеловечные деяния участников националистического батальона «Азов»*.

Дипломаты обратили внимание на очередные безосновательные обвинения в адрес России, которые связаны с проведением трибунала в Мариуполе. По словам представителей посольства, которые приводит ТАСС, предстоящий судебный процесс призван установить справедливость по отношению к военным преступникам, в числе которых немало азовцев.

— В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации, — говорится в комментарии российских дипломатов.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул заместителя генерального секретаря Всемирной организации Розмари ДиКарло в лояльности к боевикам «Азова».

* Организация запрещена в РФ.

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