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Совместное антироссийское заявление по конфликту на Украине поддержали 58 государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН). Это меньше трети от общего числа стран, имеющих членство во Всемирной организации.

Самый крупный пакет военной помощи Соединенных Штатов Киеву на почти три миллиарда долларов не особенно меняет ситуацию «на земле». Специальная военная операция на Украине идет по плану, и ее цели будут достигнуты, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 600 миллионов случаев, свидетельствуют подсчеты журналистов на основе официальных заявлений руководства государств и статистических данных, которые ведут представители прессы.

Определились все команды, которые примут участие в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Последними в эту элитную стадию турнира отобрались хорватское «Динамо» из Загреба, датский «Копенгаген» и шотландский «Рейнджерс». Все они оказались в четвертой, самой слабой по рейтингу корзине соревнований.

Супруга голливудского актера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер подала на развод. Экс-модель обвиняет знаменитого мужа в изъятии активов из семейного имущества. У пары три дочери.