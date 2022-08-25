Стало известно, кто сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23

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Определились все команды, которые примут участие в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Последними в эту элитную стадию турнира отобрались хорватское «Динамо» из Загреба, датский «Копенгаген» и шотландский «Рейнджерс». Все они оказались в четвертой, самой слабой по рейтингу корзине соревнований.

Кроме них, там же находятся французский «Марсель», бельгийский «Брюгге», шотландский «Селтик», чешская «Виктория» и израильский «Маккаби».

В третьей же корзине расположились украинский «Шахтер», немецкие «Байер» и «Боруссия» (Дортмунд), итальянские «Интер» и «Наполи», австрийский «Зальцбург», португальские «Бенфика» и «Спортинг».

Вторую корзину представляют английские «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Севилья», итальянский «Ювентус» и немецкий «РБ Лейпциг».

В первой, самой престижной корзине оказались победитель прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал», а также английский «Манчестер Сити», немецкие «Бавария» и «Айнтрахт», португальский «Порту», голландский «Аякс», итальянский «Милан» и французский ПСЖ.

Жеребьевка турнира пройдет в 19:00 по Москве в четверг, 25 августа, в Стамбуле. Там же состоится и финал соревнований в мае 2023 года.

Накануне появилась информация, что Международная федерация футбола рассматривает вопрос о переносе старта чемпионата мира 2022 года в Катаре с 21 ноября на 20-е.