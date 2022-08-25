Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно, кто сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23

Егор Провоторов
Спорт
Стало известно, кто сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/23
Фото: twitter.com/realmadrid

Определились все команды, которые примут участие в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Последними в эту элитную стадию турнира отобрались хорватское «Динамо» из Загреба, датский «Копенгаген» и шотландский «Рейнджерс». Все они оказались в четвертой, самой слабой по рейтингу корзине соревнований.

Кроме них, там же находятся французский «Марсель», бельгийский «Брюгге», шотландский «Селтик», чешская «Виктория» и израильский «Маккаби».

В третьей же корзине расположились украинский «Шахтер», немецкие «Байер» и «Боруссия» (Дортмунд), итальянские «Интер» и «Наполи», австрийский «Зальцбург», португальские «Бенфика» и «Спортинг».

Вторую корзину представляют английские «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Севилья», итальянский «Ювентус» и немецкий «РБ Лейпциг».

В первой, самой престижной корзине оказались победитель прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал», а также английский «Манчестер Сити», немецкие «Бавария» и «Айнтрахт», португальский «Порту», голландский «Аякс», итальянский «Милан» и французский ПСЖ.

Жеребьевка турнира пройдет в 19:00 по Москве в четверг, 25 августа, в Стамбуле. Там же состоится и финал соревнований в мае 2023 года.

Накануне появилась информация, что Международная федерация футбола рассматривает вопрос о переносе старта чемпионата мира 2022 года в Катаре с 21 ноября на 20-е.

Футбол УЕФА Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте