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Трамваи ряда маршрутов задерживаются на Волоколамском шоссе

Анастасия Колоскова
Город
Трамваи ряда маршрутов задерживаются на Волоколамском шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

В районе Сокол на севере Москвы по техническим причинам задерживаются трамваи нескольких маршрутов. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Речь идет о трамваях № 6, 15, 23 и 28. Они задерживаются в районе остановки «Улица Панфилова» на Волоколамском шоссе.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — предупредили пассажиров в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в связи с проведением 44-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в районе Большого Путинковского переулка ограничат движение с 26 августа по 2 сентября.

Кроме того, движение ограничат на нескольких участках столичных дорог в связи с проведением мероприятий. Улица Ильинка от Новой до Красной площади будет перекрыта с 22:00 24 августа до 08:00 5 сентября в связи с проведением военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Также нельзя будет проехать по проезду между Ильинкой и улицей Варваркой.

Транспорт Трамваи Район Сокол Северный административный округ (САО)
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