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Движение на участке Киевского шоссе в ТиНАО временно ограничат с 29 августа

Анастасия Колоскова
Город
Движение на участке Киевского шоссе в ТиНАО временно ограничат с 29 августа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 29-й километр Карта всех событий

Схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что с 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.

С 30 сентября по 2 октября выделенная полоса общественного транспорта будет перекрыта в районе 28-го километра Киевского шоссе в сторону движения в область. А с 15 по 17 октября — в районе съезда на улицу Академика Чумакова при движении в центр. Эти ограничения также будут действовать в ночное время.

Движение на участке Киевского шоссе в ТиНАО временно ограничат с 29 августа Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Жителей столицы просят быть внимательными и заранее планировать маршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в связи с проведением 44-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в районе Большого Путинковского переулка ограничат движение с 26 августа по 2 сентября.

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