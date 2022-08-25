Андрей Бочкарев: Реконструкция Старо-Рублевского путепровода выполнена на 60 процентов

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Россия, Москва, Старорублевский мост Карта всех событий

Работы по реконструкции Старо-Рублевского путепровода выполнены на 60 процентов. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время ведутся работы по реконструкции существующего путепровода через пути Московских центральных диаметров. Параллельно идет сборка пролетного строения путепровода через северный дублер Кутузовского проспекта и направленного съезда с Рублевского шоссе на этот дублер, — рассказал он.

По словам заммэра, реконструкция путепровода предполагает строительство и реконструкцию порядка двух километров дорог. Помимо этого, будут возведены две эстакады для съезда с путепровода. Одна из них будет вести на северный дублер Кутузовского проспекта, другая — на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе.

Глава строительного комплекса добавил, что также планируется отремонтировать прилегающие к путепроводу участки дорог. Он отметил, что в настоящее время специалисты проектируют участок соединения улиц Ивана Франко и Герасима Курина.

Предполагается, что после завершения проекта улучшится транспортная доступность улиц Кастанаевская, Ивана Франко и Герасима Курина, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил, что до конца 2026 года через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) планируется построить 12 путепроводов.