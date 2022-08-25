Сайт президента Латвии перестал быть доступен на русском языке

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Официальный сайт латвийского лидера Эгилса Левитса перестал поддерживать русский язык. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на главу медиацентра госканцелярии президента Юстине Дейчмане.

Отмечается, что вся информация на сайте president.lv будет публиковаться «только на латышском и английском языках», хотя до утра среды, 24 августа, содержание портала было доступно в том числе и на русском.

По словам Дейчмане, решение предоставлять информацию международному сообществу исключительно на английском языке связано с тем, что «вопрос коммуникации государственного управления на русском языке стал очень чувствительным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

До этого стало известно, что в парке Победы Риги начался демонтаж памятника победителям нацизма. На место прибыли строители, тракторы и экскаваторы. Прилегающую к памятнику территорию огородили при помощи заборов и натянутых лент.

Позже сообщалось, что за участие в акции протеста против сноса памятника освободителям Риги полицейские задержали 14 человек. Представители правоохранительных органов Латвии отметили, что акция была несанкционированной.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Латвию может ждать внутренний раскол из-за решения правительства снести мемориал освободителям Риги.